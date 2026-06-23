В курином фарше из соцучреждения Твери нашли опасные инфекции

Лабораторные исследования подтвердили наличие возбудителей инфекционных заболеваний в пробах полуфабриката. Фото: Артем ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

19 и 22 июня 2026 года эксперты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели микробиологический анализ образца «фарша домашнего из мяса цыплят-бройлеров». Продукт, отобранный в одном из социальных учреждений Твери в рамках государственного пищевого мониторинга, оказался опасным для здоровья.

В полуфабрикате выявили возбудителей сальмонеллеза и листериоза — бактерии сальмонеллы и листерии. Согласно установленным стандартам безопасности, присутствие таких микроорганизмов в продукции не допускается.

Информация о нарушениях была внесена в федеральные системы «Веста» и Раннего Оповещения. Данные направлены в региональное Управление Россельхознадзора для принятия правовых мер в отношении предприятия-производителя из Московской области.