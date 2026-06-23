В тверском Горсаду демонтируют карусели и статуи

Летом горсад будет не узнать. Фото: пресс-служба администрации города

Аттракционы из Городского сада в Твери решено перенести в парк Победы. Сейчас аттракционы и скульптуры готовят к перевозке. В ближайшее время в центральной городской зоне отдыха начнется масштабная реконструкция.

Горсад изменится уже летом. Планируется обновить площадки для детей, зоны для прогулок, установить современное освещение, заменить аттракционы, провести озеленение аллей. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал глава Тверской области Виталий Королев, сообщивший, что еще несколько месяцев, и Горсад начнёт новую главу в своей истории.

Как сообщает отдел информации и аналитики Твери, сейчас из парка перевозят аттракционы и малые архитектурные формы. Порядка десяти каруселей и фигуры сказочных персонажей переедут в парк Победы. Новые площадки для их размещения были определены во время инспекционного выезда главы города Твери Алексея Огонькова. Подготовительные работы для установки аттракционов уже начались. Их переустановят в течение месяца.

- Внимательно изучили все свободные территории парка Победы, пообщались с жителями, которые приходят сюда на прогулку с детьми. С учетом их пожеланий, слева от Театра кукол определена площадка, на которой можно разместить аттракционы и сделать там еще одну зону для активного детского отдыха, - рассказал Алексей Огоньков.

Аттракционы из Горсада установят в парке Победы как стационарные объекты, навсегда. Таким образом у нас появится еще один парк с каруселями для отдыха детей и взрослых.

Помимо аттракционов в парк Победы «переедут» вазоны, скульптурные фигурки, скамейки и урны. Туристский информационный центр также переместится из Городского сада на территорию парка Победы.

Проект масштабной реконструкции Горсада стал возможным благодаря соглашению, которое в июне на Петербургском экономическом форуме подписали глава региона Виталий Королев и депутат Государственной Думы РФ, председатель Координационного Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.