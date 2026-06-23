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НовостиОбщество23 июня 2026 6:54

Россельхознадзор нашел опасный творог в соцучреждении Тверской области

Россельхознадзор Тверской области потребовал изъять из оборота фальсифицированный творог
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Лабораторная проверка выявила в составе творога торговой марки «Внуковское» запрещенный фермент и растительные жиры вместо молочных.

Лабораторная проверка выявила в составе творога торговой марки «Внуковское» запрещенный фермент и растительные жиры вместо молочных.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям приняло меры реагирования после получения результатов лабораторных анализов. Исследование пробы творога 9% жирности марки «Внуковское» подтвердило нарушение требований техрегламентов.

В образце выявлены растительные жиры и запрещенная микробная трансглутаминаза. Продукция поступила в соцучреждение Вышневолоцкого округа из Московской области. В адрес производителя, владельцев и поставщиков направлены требования об изъятии партии фальсификата из оборота.

В отношении поставщика некачественного товара вынесено официальное предостережение. Работа по контролю за данной продукцией продолжается.