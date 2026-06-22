В соцучреждении Твери обнаружили полтонны опасного сливочного масла

Лабораторный анализ подтвердил наличие в сливочном масле растительных жиров и запрещенных пищевых добавок. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

19 июня 2026 года в ходе государственного пищевого мониторинга сотрудники Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверили образец сливочного масла «Традиционное» с жирностью 82,5%.

Эксперты установили, что продукт является фальсификатом: в составе обнаружены растительные стерины, такие как бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин. Также в масле нашли недопустимую добавку — сорбиновую кислоту в концентрации 239,50 мг/кг, а показатели жирных кислот не соответствуют нормам.

Вес всей партии некачественного товара составил 504 кг. Результаты анализов уже загружены в системы «Веста» и Раннего Оповещения Россельхознадзора для принятия правовых мер в отношении производителя из Нижегородской области.