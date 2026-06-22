Виталий Королев и Андрей Кириленко обсудили переход БК «Тверь» в Высшую лигу

Поддержка детской баскетбольной лиги станет фундаментом для подготовки новых профессиональных спортсменов региона. Фото: max.ru/korolev.

Глава региона Виталий Королев в своем канале в MAX сообщил о подаче заявки на включение БК «Тверь» в Высшую лигу Чемпионата России. Развитие баскетбола руководитель области обсудил с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко.

В августе клуб отметит свое 10-летие, и переход на профессиональный уровень станет историческим шагом. Для дальнейшего роста при участии федерации и компании «ДКС» планируется строительство в Твери современного центра игровых видов спорта.

Королев отметил, что в Верхневолжье баскетболом занимаются 27,5 тысяч человек, поэтому развитие детской лиги и создание современной базы — ключевые задачи для воспитания будущих чемпионов. "Буду поддерживать не только большой спорт, но и создавать условия для нашей детской баскетбольной лиги. Это уникальная площадка для воспитания наших будущих чемпионов", - сказал глава региона.