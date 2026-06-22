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НовостиОбщество22 июня 2026 13:30

В Тверской области 97-й день рождения отметил участник Парада Победы 1945 года

Фронтовика Павла Павловича Кабанова поздравил Виталий Королев
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
Павел Павлович награждён орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», удостоен и других наград.

Павел Павлович награждён орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», удостоен и других наград.

Фото: ПТО.

22 июня свой 97-й день рождения отпраздновал фронтовик, участник Парада Победы 1945 года Павел Павлович Кабанов.

Павел Павлович родился в деревне Костино Зубцовского района. Красноармейцем стал, когда ему исполнилось всего 13 лет. Был зачислен в 388-й отдельный батальон 239-й стрелковой дивизии.

Юный фронтовик участвовал в прорыве блокады Ленинграда. После этого его откомандировали в Калинин, в Суворовское училище. В победном 1945-м он маршировал на Параде на Красной площади.

Павел Павлович награждён орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», удостоен и других наград.

В послевоенные годы Павел Павлович Кабанов служил в Германии, в группе советских войск в Германии. Потом получил образование в МГУ и поступил на работу в Прокуратуру тверской области, где трудился следователем и прокурором-криминалистом. Вёл соответствующий курс в ТвГУ.

С днём рождения фронтовика поздравил глава региона.

«Вы были среди воинов, сражавшихся за блокадный Ленинград. В первых рядах Вы оказались в числе курсантов легендарного суворовского училища на тверской земле. Чеканя шаг, Вы прошли в составе Парада Победы, ознаменовавшего триумф русского оружия в 1945 году. Отдельных слов благодарности заслуживают Ваши многолетняя служба в органах прокуратуры, вклад в благополучие и безопасность Верхневолжья», - говорится в поздравлении Виталия Королева.