В Тверской области 97-й день рождения отметил участник Парада Победы 1945 года

Павел Павлович награждён орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», удостоен и других наград. Фото: ПТО.

22 июня свой 97-й день рождения отпраздновал фронтовик, участник Парада Победы 1945 года Павел Павлович Кабанов.

Павел Павлович родился в деревне Костино Зубцовского района. Красноармейцем стал, когда ему исполнилось всего 13 лет. Был зачислен в 388-й отдельный батальон 239-й стрелковой дивизии.

Юный фронтовик участвовал в прорыве блокады Ленинграда. После этого его откомандировали в Калинин, в Суворовское училище. В победном 1945-м он маршировал на Параде на Красной площади.

Павел Павлович награждён орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», удостоен и других наград.

В послевоенные годы Павел Павлович Кабанов служил в Германии, в группе советских войск в Германии. Потом получил образование в МГУ и поступил на работу в Прокуратуру тверской области, где трудился следователем и прокурором-криминалистом. Вёл соответствующий курс в ТвГУ.

С днём рождения фронтовика поздравил глава региона.

«Вы были среди воинов, сражавшихся за блокадный Ленинград. В первых рядах Вы оказались в числе курсантов легендарного суворовского училища на тверской земле. Чеканя шаг, Вы прошли в составе Парада Победы, ознаменовавшего триумф русского оружия в 1945 году. Отдельных слов благодарности заслуживают Ваши многолетняя служба в органах прокуратуры, вклад в благополучие и безопасность Верхневолжья», - говорится в поздравлении Виталия Королева.