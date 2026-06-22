Житель Селижаровского округа пойдет под суд за хранение 110 патронов

Уголовное дело направлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Селижаровском округе завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении боеприпасов. В марте 2026 года 43-летний местный житель обнаружил в лесу у деревни Шуваево коробку со 110 патронами для нарезного охотничьего оружия.

Вместо того чтобы сообщить о находке правоохранителям, мужчина забрал их и хранил в своей машине до момента изъятия сотрудниками полиции. В ходе дознания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ направлено в суд, где мужчине предстоит ответить за нарушение закона об обороте оружия.