Две девочки выпали из окна в Тверской области

Дети облокотились на москитную сетку. Фото: прокуратура Тверской области

В Осташкове из окна второго этажа многоквартирного дома выпали две десятилетние девочки. Происшествие случилось вечером 20 июня.

По предварительной версии, девочки находились на подоконнике у открытого окна и облокотились на москитную сетку. В момент происшествия с ними находилась старшая сестра, мать была в другой комнате.

Проверку по данному факту проводят СК и прокуратура. Дети получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Детскую областную клиническую больницу в Твери. В областной центр их доставили на вертолёте санитарной авиации.