Виталий Королев поздравил тверских медиков с праздником

Врач идёт по коридору. Фото: ИИ/Павел Макаров

21 июня отмечается День медицинского работника. С праздником специалистов и ветеранов системы здравоохранения Тверской области поздравил глава региона Виталий Королев.

«Дорогие медицинские работники, уважаемые ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Наша тверская медицина имеет замечательные традиции и богатую историю, которыми мы гордимся. Сегодня важно обеспечить динамичное развитие системы здравоохранения региона, задать ей высокие стандарты. Она должна оправдывать все ожидания наших жителей. В этом году уже делаем значительный шаг вперёд», - написал он в своём канале в MAX.

Виталий Королев напомнил, что в больницы в этом году поступит 1400 единиц медоборудования – почти в два раза больше, чем в годом ранее. Также строится здание Бежецкой ЦРБ, ведётся ремонт 26 учреждений здравоохранения и развивается сельская медицина: будут открыты 41 ФАП и врачебная амбулаторию.

«Летом ожидаем 42 новых автомобиля скорой помощи – результат сотрудничества с АНО «Евразия». Возобновили работу Совета главврачей под моим руководством, что позволяет слышать и решать самые острые вопросы напрямую, без проволочек. Понимаю, что никакое, даже самое передовое оборудование не работает само по себе. Главное – это люди! Всем вам желаю здоровья, успехов в работе, как можно чаще слышать слова благодарности за ваш труд»! - Подчеркнул Виталий Королев.