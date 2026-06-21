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НовостиОбщество21 июня 2026 6:39

В Тверь возвращается летнее тепло

Погода приготовила приятный сюрприз жителям Тверской области
Павел МАКАРОВ
Летняя Тверь, вид на Старый мост

Летняя Тверь, вид на Старый мост

Фото: Павел МАКАРОВ.

В эти выходные Тверская область оказалась между двумя циклонами, где в зоне повышенного атмосферного давления температура начала подниматься вверх.

В воскресенье, согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Твери будет до +26°С, а по области местами даже до +28°С. Тёплой будет и грядущая ночь - около +16°С. Осадков при этом не прогнозируется.

А вот в понедельник дожди в регион вернутся, и будут сильными. И температура начнёт постепенно понижаться. 22 июня в Твери будет днём до +23°С, а далее - +19..+21°С. По ночам будет +10..+12°С.