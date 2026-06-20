Деревьям в Тверской области угрожает ясеневая изумрудная златка

Ясеневая изумрудная златка опасна не только для ясеня, но и для ряда вязов, ясенелистного клёна, маньчжурского дуба. Фото: Павел МАКАРОВ.

Лесам и зелёным насаждениям в городах Тверской области угрожает опасный вредитель - ясеневая изумрудная златка. Об активном распространении этого паразита предупреждает территориальное Управление Россельхознадзора. Ведомство также сообщает, что в регионе разработана программа по борьбе с вредителем.

Ясеневая изумрудная златка опасна не только для ясеня, но и для ряда вязов, ясенелистного клёна, маньчжурского дуба, на которых селится паразит. Особый вред наносят личинки. Они проникают под кору, где едят луб (проводящий слой, находящийся сразу под корой дерева). Обычно заражённое паразитом дерево гибнет на третий или четвёртый год. Но если златка заселилась на дерево массово, оно может погибнуть и на следующий год. к сожалению, природных врагов у ясеневой изумрудной златки нет, что осложняет борьбу с ней.

"Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям установлен карантинный фитосанитарный режим на территории Твери, Калининского, Конаковского, Торжокского, Старицкого, Рамешковского, Лихославльского муниципальных округов на площади более 2 млн. га", - сообщает пресс-служба ведомства.

Программа борьбы с вредителем предполагает локализацию и последующее уничтожение популяций златки. Пока идёт борьба также действует ряд ограничений на действия с подкарантинной древесиной.

Специалисты отмечают, что единственным результативным методом борьбы с вредителем является уничтожение заражённых деревьев. Важно также стимулировать рост популяции дятлов - помощников в борьбе с паразитом.