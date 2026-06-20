На перекрёстке в центре Твери ввели новую схему движения

Организован дополнительный ряд для левого поворота. Фото: Павел МАКАРОВ.

На пересечении улицы Советской и Татарского переулка в Твери внедрена новая схема организации дорожного движения - добавлено по одному ряду в каждую сторону. По решению городского департамента транспорта был организован дополнительный ряд для левого поворота с улицы Советской в Татарский переулок.

Это было сделано для упрощения движения как в сторону Тверского проспекта, так и в обратном направлении. Ранее на этом перекрестке было три ряда в каждую сторону, и автомобилистам приходилось поворачивать налево с улицы Советской, занимая крайний левый, третий ряд. Это создавало помехи для машин, движущихся прямо. В новой схеме движения данная проблема решена.