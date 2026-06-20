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НовостиПроисшествия20 июня 2026 14:10

В Тверской области в ДТП пострадал водитель мотоцикла

В Конаковском округе 20 июня столкнулись Datsun on-DO и мотоцикл, пострадал мужчина
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
Судя по фото с места ДТП, мотоцикл врезался в авто справа. Фото: Госавтоинспекция Тверской области

Судя по фото с места ДТП, мотоцикл врезался в авто справа. Фото: Госавтоинспекция Тверской области

20 июня в Тверской области, на подъездной дороге к госкомплексу "Завидово" (Конаковский район) произошло ДТП с участием автомобиля Datsun on-DO и мотоцикла. Пострадал водитель двухколёсной техники.

По информации областной Госавтоинспекции, за рулём Datsun был пенсионер 1954 года рождения, без признаков опьянения. Мотоциклом так же управлял мужчина, но его возрасте, состоянии и тяжести полученных травм пока ничего не сообщается - мотоциклиста с места аварии забрала "скорая" до приезда сотрудников Госавтоинспекции.