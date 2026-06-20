ДТП произошло на 229 километре федеральной трассы М-10. Фото: Госавтоинспекция Тверской области

20 июня в Торжокском округе Тверской области, на 229 километре федеральной трассы М-10 произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина. Микроавтобус Volkswagen Sprinter врезался сзади в грузовую "Газель". После столкновения обе машины вылетели с дороги на обочину (смотрите фото ниже).

По данным областной Госавтоинспекции, за рулём Volkswagen был мужчина 1967 года рождения. Уточняется, что в момент ДТП он был трезв. "Газелью" управлял мужчина 1998 года рождения, так же без признаков опьянения. В аварии пострадала 28-летняя пассажирка микроавтобуса.

Фото: Госавтоинспекция Тверской области

Фото: Госавтоинспекция Тверской области