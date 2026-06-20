В Ржеве полиция задержала в подъезде дома пару с пятью свёртками наркотиков

Задержанные. Фото: УМВД России по Тверской области

В Ржеве Тверской области, в подъезде дома на улице Большой Спасской, наркополицейские задержали пару - молодую женщину 28 лет и мужчину 34 лет. При них обнаружились свёртки с синтетическим наркотиком, всего пять штук.

"Исследованием регионального ЭКЦ подтверждено наличие в них наркотического средства амфетамин массой 1,52 грамма", - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Наркотики были спрятаны в подъезде жилого дома. Фото: УМВД России по Тверской области

Известно, что девушка и мужчина приобрели спрятанный в подъезде дома наркотик у некого неустановленного наркоторговца. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ), максимальная санкция по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.