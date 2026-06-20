На церемонии выпуска. Фото: ПТО.

В Тверской академии воздушно-космической обороны имени Маршала Георгия Жукова состоялся очередной выпуск молодых офицеров. Стены академии в 2026 году покинули более трёхсот пятидесяти выпускников.

20 июня вместе с начальником академии ВКО Алексеем Поддубицким на торжественном выпуске присутствовал глава Тверского региона Виталий Королев. Он вручил молодым офицерам дипломы и медали.

Глава региона вручил выпускникам медали. Фото: ПТО.

"Из года в год из стен академии, а это уже без малого 70 лет, выходят военные с высочайшим уровнем подготовки. И сейчас они служат на самых ответственных рубежах. Их профессионализм и верность присяге – залог безопасности нашей великой России!", - поделился позже Виталий Королев в своём канале в мессенджере "Макс".

На церемонии. Фото: ПТО.