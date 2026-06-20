В Тверской области идёт ремонт дороги Калязин – Старобислово – Нерль

Дорожной сфере - особое внимание. Фото: Павел МАКАРОВ.

В Тверской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет полностью отремонтирована дорога Калязин – Старобислово – Нерль. Как сообщает региональное правительство, это повысит скорость проезда автомобилей (люди смогут быстрее добираться из одной точки в другую) и безопасность дорожного движения.

Данная автодорога выполняет важную функцию. Она связывает федеральную магистраль Р-132 («Золотое Кольцо») и региональную дорогу опорной сети Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец. По ремонтируемой дороге можно добраться до 96 населенных пунктов в Калязинском округе Тверской области, а также до соцобъектов - ФАПов, детских садов, магазинов. Кроме того, здесь проходят несколько маршрутов школьных автобусов и маршрутов общественного транспорта.

Дорогу планируется отремонтировать на всём протяжении (это 40 километров). Работы уже активно ведутся: подрядчик производит фрезерование и укладку выравнивающего слоя. Сообщается, что уже уложено 23 километра.

Кроме ремонта самой проезжей части, запланировано обустроить съезды, привести в порядок заездные карманы, площадки, на которых люди садятся в автобусы. Полностью завершится ремонт в 2027 году.

Как ранее отмечал руководитель региона Виталий Королев в своём канале в мессенджере "Макс", дорожной сфере в регионе будет уделяться большое внимание: "Вижу, что на это есть серьезный и справедливый запрос людей. Только в этом году в планах – отремонтировать более 380 километров дорог. Акцент – на долгосрочных решениях и усилении контроля качества".