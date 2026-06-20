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НовостиОбщество20 июня 2026 9:36

Флаг тверского Центра имени Аваева развернули на вершине Эльбрусафото

Тверичане вновь покорили самую высокую вершину России и Европы
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
Очередное покорение вершины. Фото: ВКонтакте/Центр имени Аваева

Очередное покорение вершины. Фото: ВКонтакте/Центр имени Аваева

Тверичане вновь на вершине Эльбруса - в этот раз туда добрался Иван Зуев, сотрудник административно-хозяйственной части тверского Аваевского центра. Достигнув вершины горы, он развернул там флаг медицинского учреждения.

На отметке 4800. Фото: ВКонтакте/Центр имени Аваева

На отметке 4800. Фото: ВКонтакте/Центр имени Аваева

Этот подъём на Эльбрус для Ивана Зуева не первый, человек он упорный и увлечённый. Кстати, и другие тверичане уже покоряли эту величественную вершину. Например, флаг Твери однажды развернул на Эльбрусе Александр Заборов.

Эльбрус - самая высокая гора в России и даже Еропе, если границей между Европой и Азией считать Главный Кавказский хребет. Высота Эльбруса - 5642 метра. Гора, наряду с Килиманджаро, Монбланом и Джомолунгмой, включена в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».

Покоритель вершин. Фото: ВКонтакте/Центр имени Аваева

Покоритель вершин. Фото: ВКонтакте/Центр имени Аваева