Тверской мастер спорта по гребле Алексей Корзин стал лауреатом премии «ТЭФИ»

Алексей Корзин в своих программах делает упор на личный опыт путешествий по шести континентам. Фото: Редакция Твериспорт.

В Москве подвели итоги 26-й премии «ТЭФИ», отметив лучшие достижения отечественного телевидения. В категории «Программа о путешествиях» награду получила передача «Невероятно интересные истории» телеканала РЕН-ТВ, одним из ведущих которой является Алексей Корзин.

Как сообщает tverisport.ru, карьера Алексея начиналась на тверской базе «Спартак»: с восьми лет он занимался греблей, а позже вошел в состав сборной России по гребле на лодках «Дракон».

Спортсмен посетил более 130 стран мира, и накопленный опыт помог ему стать профессиональным телеведущим. В составе команды из 40 человек Алексей Корзин смог добиться признания экспертного жюри, став первым тверским спортсменом, получившим статуэтку «Орфей».