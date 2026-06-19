Руководитель Дома культуры в Сонково сам себе назначил премии на 900 тысяч

Руководитель учреждения самостоятельно издавал приказы о поощрительных выплатах, не имея на это полномочий и не согласовывая их с администрацией. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Исполняющий обязанности директора МУК «Дом культуры Сонковского муниципального округа» стал фигурантом уголовного дела о присвоении денег. В течение двух лет, с конца 2023-го по январь 2026 года, мужчина пользовался служебным положением и назначал себе денежные бонусы, не имея на то права.

Эти решения не утверждались отделом по делам культуры, молодежи и спорта и не были подкреплены показателями эффективности работы учреждения. В итоге за счет бюджета муниципалитета руководитель присвоил свыше 900 тысяч рублей.

После того как прокуратура Сонковского округа вскрыла нарушения, материалы проверки передали следователям. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества, ход расследования контролируется прокурорами.