В Тверь привезут картины из крупнейших музеев России

Выставку разместят в областной картинной галерее. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

По итогам рабочих встреч главы Тверской области Виталия Королева с руководством «Росатома» на новый уровень вышло сотрудничество нашего региона с госкорпорацией, Причем речь далеко не только об энергетике. 18 июня было подписано соглашение между областным Минкультом и АО «Росатом Энергосбыт» по реализации различных культурно-образовательных проектов. Так, в частности, в Тверь привезут выставку «Отличники» (16+).

В экспозиции будут представлены плоды поездок русских художников в Европу в 1870-1910-х годах и картины, созданные под этим влиянием на отечественную художественную школу.

«Сегодня уже более десяти учреждений подтвердили готовность предоставить произведения для экспозиции, открытие которой запланировано на ноябрь 2026 года. Выставка пройдет в Тверской областной картинной галерее при участии Музея русского импрессионизма. АО «Росатом Энергосбыт» оказывает поддержку в организации экспозиции. Это первый культурный проект компании подобного масштаба», - сообщила детали пресс-служба областного правительства.