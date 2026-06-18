Виталий Королев поблагодарил Марата Хуснуллина за внимание к Тверской области

Марат Хуснуллин и Виталий Королев. Фото: пресс-служба заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина

Глава региона Виталий Королев в своем канале в МАХ поблагодарил зампреда Правительства России Марата Хуснуллина.

«Благодарю Марата Шакирзяновича Хуснуллина за внимание к Тверской области. Поддержка федерального Правительства позволяет нам с уверенностью двигаться вперёд, решая ключевые задачи по улучшению транспортной инфраструктуры и повышению качества жизни наших людей», - написал Виталий Королев.

Дело в том, что 18 июня Марат Хуснуллин и Виталий Королев провели рабочую встречу и обсудили такие темы, как развитие транспортной сети, строительство жилья и реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Тверской области.

«В целом в регионе идет плодотворная работа. Наметили ключевые направления, на которых нужно сконцентрироваться в ближайшее время. Уверен, опыт Виталия Геннадьевича поможет и дальше последовательно решать поставленные задачи, чтобы регион развивался, а люди видели реальные изменения», – отметил Марат Хуснуллин.

В нашем регионе с января по май построено немало домов - введено порядка 55 000 кв. метров. При этом вице-премьер все-таки считает, что надо усилить индивидуальное жилищное строительство.

Одной из тем встречи стало улучшение инфраструктуры федеральной трассы М-11 «Нева». В частности, рассмотрены вопросы реализации проекта Центрального транспортного узла.

Касаемо дорожной отрасли, акцент сделан на долгосрочные решения и усиление контроля качества ремонтов и строительства автотрасс.