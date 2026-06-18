Тверские эксперты обсудили способы защиты от телефонных мошенников

Участники круглого стола обсудили методы борьбы с мошенниками, использующими социальную инженерию. Фото: ПТО.

В пресс-центре ГТРК «Тверь» проанализировали масштабные угрозы телефонных аферистов. В обсуждении приняли участие школьники, представители прокуратуры, Следственного управления СК РФ, Банка России и Центра управления регионом. Глава региона Виталий Королев в своем канале в MAX ранее сообщал, что только за первый квартал 2026 года преступники похитили у россиян 7,4 млрд рублей.

Вадим Тетин из Банка России рассказал о новых системах защиты от сомнительных транзакций, а психолог Елена Лебедева посоветовала всегда брать паузу, чтобы критически оценить любой звонок. «Информационная гигиена» — не раскрывать данные и не переходить по ссылкам — остается главным правилом защиты.

В ходе дискуссии профессор Андрей Манойло пояснил, что преступники действуют в «смычке» с иностранными спецслужбами, превращая криминальный бизнес в инструмент гибридных войн. Максим Морозов из прокуратуры предупредил, что за выполнение инструкций мошенников можно получить обвинения по статьям о терроризме, госизмене или диверсии.