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НовостиОбщество18 июня 2026 14:20

Тверское УФАС начало расследование против «Теплосети» и её руководителя

Антимонопольная служба выявила нарушения в системе закупок предприятия, а также установила факт утаивания сведений от надзорного ведомства
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Непредставление сведений по запросу антимонопольной службы грозит руководителю организации штрафом. Фото: Тверское УФАС.

Непредставление сведений по запросу антимонопольной службы грозит руководителю организации штрафом. Фото: Тверское УФАС.

Тверское УФАС России проверило порядок закупок в компании «Теплосети». Оказалось, что правила компании позволяли выбирать единственного поставщика в любых ситуациях, игнорируя конкурентную среду.

Такие действия эксперты признали дискриминацией бизнеса и нарушением закона. На официальный запрос ведомства о предоставлении документов организация не ответила, проигнорировав эти требования.

В результате против директора и самой компании возбуждено административное дело. Теперь антимонопольному органу предстоит не только изучить сомнительные закупки, но и наказать руководство за препятствование проверке.