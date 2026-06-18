Тверское УФАС начало расследование против «Теплосети» и её руководителя

Непредставление сведений по запросу антимонопольной службы грозит руководителю организации штрафом. Фото: Тверское УФАС.

Тверское УФАС России проверило порядок закупок в компании «Теплосети». Оказалось, что правила компании позволяли выбирать единственного поставщика в любых ситуациях, игнорируя конкурентную среду.

Такие действия эксперты признали дискриминацией бизнеса и нарушением закона. На официальный запрос ведомства о предоставлении документов организация не ответила, проигнорировав эти требования.

В результате против директора и самой компании возбуждено административное дело. Теперь антимонопольному органу предстоит не только изучить сомнительные закупки, но и наказать руководство за препятствование проверке.