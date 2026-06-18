Тверские работодатели готовы обучать бывших осужденных трудовым навыкам

Прямое общение с работодателями помогает заключенным подготовиться к трудоустройству сразу после освобождения. Фото: УФСИН Тверской области.

Процесс возвращения к жизни в обществе начинается задолго до освобождения: в ИК-1 города Твери представители крупных предприятий встретились с осужденными. Специалисты УФСИН проконсультировали собравшихся по вопросам пробации и мер социальной поддержки, доступных после выхода на волю.

Ключевой частью программы стало общение с работодателями, которые открыто заявили о готовности принимать на работу бывших заключенных. Для многих соискателей это реальный шанс получить рабочее место и профессиональное обучение.

Участники встречи обменялись контактами и изучили информационные материалы. Такая поддержка со стороны бизнеса и пенитенциарной системы помогает осужденным быстрее адаптироваться к полноценной жизни, считают в УФСИН Тверской области.