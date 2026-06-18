В Осташкове полицейские нашли закладку по координатам в телефоне дилера

Координаты тайников оперативники обнаружили в телефоне подозреваемого при задержании. Фото: МВД Тверской области.

Полицейские Осташкова ликвидировали тайник с запрещенным веществом, координаты которого обнаружили в мобильном телефоне задержанного 30-летнего мужчины. Ранее судимый местный житель занимался сбытом "синтетики".

Экспертиза подтвердила, что масса изъятого вещества составила 0,36 грамма, что является значительным размером. В ходе обыска дома у задержанного нашли электронные весы, упаковочные материалы и другие подозрительные вещества, которые направлены на исследование.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков. Сейчас полицейские проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям и выясняют, откуда он получал запрещенные вещества.