В двух округах Тверской области запретили полеты легкой авиации и дронов

Ограничительные меры на использование воздушного пространства введены по представлению Министерства обороны России. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

С 20 июня в небе над частью Тверской области начинает действовать временный запрет на полеты. Ограничения распространяются на легкие и сверхлегкие самолеты, а также гражданские беспилотники на высотах до 5,2 километра.

В нашем регионе особый режим вводится исключительно над Конаковским и Кимрским округами. Решение принято по представлению Минобороны РФ и Главного центра Единой системы организации воздушного движения для обеспечения безопасности. В зону ограничений также попали Москва и части Московской, Рязанской, Тульской, Калужской, Ярославской и Владимирской областей.

Летать на указанных высотах смогут только государственные и экспериментальные суда. При этом регулярные и чартерные пассажирские рейсы продолжат выполняться по расписанию. Режим действует до особого уведомления.