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НовостиОбщество17 июня 2026 16:13

В двух округах Тверской области запретили полеты легкой авиации и дронов

С 20 июня Росавиация вводит особый режим использования воздушного пространства над Конаковским и Кимрским муниципальными округами
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ограничительные меры на использование воздушного пространства введены по представлению Министерства обороны России.

Ограничительные меры на использование воздушного пространства введены по представлению Министерства обороны России.

Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

С 20 июня в небе над частью Тверской области начинает действовать временный запрет на полеты. Ограничения распространяются на легкие и сверхлегкие самолеты, а также гражданские беспилотники на высотах до 5,2 километра.

В нашем регионе особый режим вводится исключительно над Конаковским и Кимрским округами. Решение принято по представлению Минобороны РФ и Главного центра Единой системы организации воздушного движения для обеспечения безопасности. В зону ограничений также попали Москва и части Московской, Рязанской, Тульской, Калужской, Ярославской и Владимирской областей.

Летать на указанных высотах смогут только государственные и экспериментальные суда. При этом регулярные и чартерные пассажирские рейсы продолжат выполняться по расписанию. Режим действует до особого уведомления.