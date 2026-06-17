Виталий Королев определил векторы совместной работы с ЕР в Тверской области

Выступление главы региона на первом этапе конференции регионального отделения ЕР. Фото: ПТО.

17 июня на первом этапе конференции регионального отделения ЕР глава Тверской области Виталий Королев определил направления совместной работы областных чиновников и партии. В конференции приняли участие думцы - Сергей Веремеенко, Алена Аршинова и Юлия Саранова, а также председатель ЗС Сергей Голубев, другие областные парламентарии, руководители муниципалитетов Тверской области, делегаты-партийцы от местных отделений ЕР.

На конференции. Фото: ПТО.

"Мы выстраиваем деятельность всей системы госуправления региона по ключевому принципу: государство – для человека. И это полностью соответствует народной программе «Единой России»", – обозначил Виталий Королев.

Глава региона добавил, что жители Верхневолжья должны видеть, что народная программа партии нацелена на решение их насущных вопросов. Тогда она станет значимой частью стратегии развития региона, в основе которой - решение первоочередных задач.

"Главная из них – это демография. За счёт повышения качества жизни, закрепления молодёжи, поддержки молодых и многодетных семей", - добавил Виталий Королев.

По словам главы региона, прогресс в экономике, новые рабочие места и совершенствование инфраструктуры являются ключевыми факторами, определяющими общую ситуацию. В Тверской области наблюдается устойчивый рост основных макроэкономических индикаторов. Положительные тенденции прослеживаются как в агропромышленном, так и в промышленном секторах. Кроме того, отмечается увеличение объёма инвестиций, что служит мощным толчком для развития муниципалитетов. Важен баланс.

"Ситуация, при которой одни муниципалитеты демонстрируют выдающиеся результаты, а другие находятся в состоянии стагнации, недопустима", — подчеркнул Виталий Королев.

Особое внимание он уделил потребностям муниципалитетов в сфере дорожного строительства. Акцентировал внимание на том, что программа ремонта дорог должна базироваться на реальных запросах жителей. Приоритетом могут стать не только масштабные проекты, но и небольшие объекты, имеющие высокую значимость для местного населения.

На конференции. Фото: ПТО.

Создание комфортной среды является фундаментальным условием для повышения качества жизни. По инициативе Виталия Королева дан старт масштабной программе по благоустройству общественных пространств. В текущем году эта работа охватила все районы областной столицы. Жители ждут обновления таких знаковых мест, как Городской сад, улица Трёхсвятская, Привокзальная площадь и Волоколамский путепровод. Полным ходом идёт реализация проекта по формированию кластера «Речной».

Однако, как подчеркнул глава региона, почивать на лаврах недопустимо. Позитивные преобразования должны быть заметны не только в центре, но и в каждом дворе, на каждой улице всех муниципалитетов. Для достижения этой цели, по словам Виталия Королёва, власти намерены консолидировать усилия и объединить финансовые и организационные ресурсы сразу нескольких федеральных и региональных проектов.

Здравоохранение также находится в числе ключевых приоритетов. В текущем году было утверждено стратегическое решение о значительном увеличении бюджетных ассигнований на нужды медицины. В частности, объём средств, направляемых на закупку медицинского оборудования, был удвоен и доведён до 1400 единиц.

"Мы нацелены на снижение бюрократической нагрузки на медицинский персонал и создание новых возможностей для их профессионального роста. Также мы намерены расширить социальный пакет для медиков, включая финансовые стимулы для молодых специалистов, содействие в решении жилищного вопроса через льготную ипотеку и предоставление служебного жилья", - акцентировал внимание Виталий Королёв.

Комплексный подход также включает принятие системных мер по модернизации сельских ДК, газификации социальных объектов и развитию жилищного строительства.

Руководитель области выразил уверенность, что благодаря скоординированным действиям всех исполнительных органов власти и сотрудничеству с партией «Единая Россия» поставленные задачи будут успешно реализованы.