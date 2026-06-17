Виталий Королев: Тверь стала одним из самых привлекательных городов для покупки жилья

Вид на набережную в Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава региона Виталий Королев поделился позитивной новостью про Тверь.

«Отличная новость! Столица Верхневолжья, наша любимая Тверь, наряду с Калининградом, Ярославлем, Сочи, Краснодаром вошла в число городов, наиболее привлекательных для жизни и покупки жилья», - написал руководитель области в своем канале в мессенджере МАХ.

Глава региона уточнил, что рейтинг составлен по данным исследования-оценки качества городской среды, инфраструктуру и уровня комфорта. Его провели ученые Финансового университета при Правительстве РФ. Было опрошено более 13500 жителей городов страны с населением свыше 250 тысяч человек.

«Честно говоря, я не удивлен, - отметил в посте Виталий Королев. - Наш город растет и развивается. Постепенно приобретает новый ухоженный облик, комфортную для наших жителей городскую среду. У нас здесь какая-то особая атмосфера, а люди просто замечательные. Я лично стараюсь внести свой вклад в то, чтобы повысить качество жизни в нашей столице. Сейчас ставку делаем на реализацию значимых проектов, строительство новой инфраструктуры, благоустройство территорий, обновление дорог и центральных улиц, парковых и пешеходных зон. В этом году в Твери ремонтируем 16 объектов улично-дорожной сети и 18 школьных территорий, новый вид приобретают набережная Степана Разина, улица Трехсвятская, Привокзальная площадь и другие места. Абсолютно уверен, что совсем скоро столица Верхневолжья официально станет частью «Золотого кольца». А это ещё один повод для гордости и шанс двигаться вперёд уже в новом статусе!»