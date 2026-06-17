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НовостиОбщество17 июня 2026 11:26

В Конаковском отделе полиции представили нового руководителя

Начальником полиции Конаковского округа стал опытный офицер МВД
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Полковник полиции Андрей Ворожебский имеет большой опыт руководства территориальными отделами МВД в Тверской области. Фото: МВД Тверской области.

Полковник полиции Андрей Ворожебский имеет большой опыт руководства территориальными отделами МВД в Тверской области. Фото: МВД Тверской области.

Сегодня в Конаковском округе состоялось представление нового руководителя территориального отдела полиции. Пост начальника занял полковник полиции Андрей Ворожебский.

В органах внутренних дел он служит с 2001 года, начинал карьеру участковым в Максатихинском районе. За годы службы Андрей Алексеевич руководил отделами полиции в Твери и занимал ответственные должности в региональной Госавтоинспекции.

Дмитрий Баранов, начальник УМВД России по Тверской области, выразил уверенность, что профессиональный опыт нового руководителя позволит эффективно решать задачи по обеспечению правопорядка в Конаковском округе.