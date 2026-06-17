В Ржеве сделал остановку агитпоезд с экспозицией о Великой Отечественной войне

Агитпоезд в городе воинской славы Ржеве. Фото: Денис Васильев/предоставлено ПТО

На станции в городе воинской славы Ржеве в рамках патриотической акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» сделал остановку агитационный поезд с экспозицией о Великой Отечественной войне.

«В каждой семье мы вспоминаем своих родных, всех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. Путь к Великой Победе, наступление на запад наша армия начала на земле Верхневолжья, с освобождения Калинина. А легендарная Ржевская битва сыграла особую роль в коренном переломе в Великой Отечественной войне», – отмечал глава региона Виталий Королев, поздравляя жителей Верхневолжья с 9 Мая.

Жители и гости Ржева смогли увидеть тематические экспозиции в вагонах агитпоезда, также была развернута выставка местного музея истории железной дороги, рассказавшая о вкладе железнодорожников в Великую Победу. Кроме того, выступили артисты.

Встреча агитпоезда. Фото: Денис Васильев/предоставлено ПТО