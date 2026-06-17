Около 500 жителей Тверской области готовятся стать наблюдателями за выборами

Стартовало обучение будущих наблюдателей за ходом выборов. Фото: Андрей Лебедев/предоставлено ПТО

16 июня в регионе стартовало обучение будущих наблюдателей за ходом выборов в Единый день голосования. В историческом парке «Россия – Моя История» в Твери около 500 жителей региона проходят программу «Практикум наблюдения», которая состоит из семи блоков.

«Детально рассматриваются правовые статусы всех участников избирательного процесса и формы взаимодействия наблюдателей с ними, вопросы контроля за процедурой на всех этапах голосования и подведения итогов. Особое внимание уделено отработке практики «Как я реагирую на ситуации?», работе с чек-листами для оценки хода и законности выборов», - сообщила пресс-служба областного правительства.

В числе обучающихся на наблюдателей – волонтеры, представители общественных организаций, учебных учреждений, муниципалитетов. Учат их, как следить за соблюдением законности выборного процесса, эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Ирина Борисова и Владислав Овчинников, а также доктора и кандидаты наук. Преподователи прошли соответствующую подготовку.

Обучающие мероприятия запланированы в каждом муниципалитете. Организаторы – Общественная палата Тверской области, Региональный общественный штаб наблюдения, Тверской филиал РАНХиГС, Ассоциация «Независимый общественный мониторинг».