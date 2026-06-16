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НовостиПроисшествия16 июня 2026 18:15

В Рамешках рабочий упал в глубокую яму при прокладке канализации

Прокуратура в Тверской области проверит соблюдение охраны труда
Екатерина ИЛЬИНА
На помощь вызывали МЧС. Фото: пресс-служба МЧС

На помощь вызывали МЧС. Фото: пресс-служба МЧС

В поселке Рамешки случилось ЧП во время проведения земляных работ при прокладке канализации на ул. Воинов-интернационалистов. Произошел обвал грунта, и мужчина провалился в яму, а неустойчивая порода осыпалась сверху, придавив пострадавшего.

На место незамедлительно прибыли специалисты 46-й ПСЧ. Спасатели оперативно извлекли мужчину из-под завала и доставили в лечебное учреждение.

Прокуратура Рамешковского района организовала проверку по факту получения травм рабочим при производстве работ.

На место происшествия выехал прокурор района Андрей Ваколюк.

Надзорным ведомством будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц при исполнении законодательства об охране труда.