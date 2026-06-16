Виталий Королев встретился с главой Конаковского округа

Встреча прошла в правительстве Тверской области. Фото: ПТО

Вопросы, актуальные для жителей в Конаковском округе, обсуждались на встрече руководителя Тверской области Виталия Королева и главы муниципалитета Алексея Пляскина 16 июня в региональном правительстве. Речь шла о дорожном строительстве, здравоохранении и ЖКХ.

«На территории Конаковского округа есть ряд объектов, которые находятся под особым контролем. Очень важно своевременно ввести их в эксплуатацию, чтобы жители чувствовали улучшения», – отметил Виталий Королев.

Один из ключевых проектов – реконструкция моста через реку Донховка в Конаково. Это значимая для людей транспортная артерия, связывающая части города и обеспечивающая доступность социальных учреждений. Работа по реконструкции моста началась летом 2024 года.

Виталий Королев выезжал на объект в апреле во время рабочей поездки в Конаковский округ. Тогда была поставлена задача включить мост в список приоритетных объектов и ускорить работы по реконструкции.

Глава округа на встрече с Королевым отчитался, как выполняется поручение: к работам на площадке приступила новая подрядная организация. Ожидается, что динамика реконструкции существенно повысится.

Еще один необходимый для решения вопрос – объезд Конаково. Строительство дороги позволило бы разгрузить городскую транспортную сеть. Виталий Королев поручил проработать возможность включения объекта в региональную программу дорожных работ. Муниципалитету поручено сформировать проектную документацию.