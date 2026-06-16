Тверской Росреестр разъяснил разницу между кадастровой и рыночной стоимостью недвижимости

Росреестр дал пояснения по актуальному вопросу. Графика: Управление Росреестра по Тверской области

Областное управление Росреестра поделилось информацией о том, в чем разница между кадастровой и рыночной стоимостью объектов недвижимости. Понимание в этом вопросе сейчас актуально. Люди часто заказывают выписку о кадастровой стоимости, надеясь при этом получить информацию о реальной цене недвижимого объекта.

За первые пять месяцев этого года жители нашего региона заказали более 26,2 тыс. таких выписок из ЕГРН.

Тверской Росреестр поясняет, что кадастровая стоимость складывается в результате процедур массовой оценки на основе ценообразующих факторов. Оценка тут осуществляется по единой определяемой государством методике, которая учитывает основные характеристики объекта. Для земельных участков - это регион, район, инфраструктуру, вид разрешенного использования и площадь; для объектов капитального строительства - те же параметры, но вместо вида использования - назначение (жилое, коммерческое, промышленное) и год постройки. При этом не учитываются уникальные особенности конкретного объекта, такие как качество ремонта, планировка квартиры и т.д.

Рыночную стоимость определяет профессиональный оценщик на основе анализа цены на аналогичные объекты в том или ином районе, оценки качества ремонта, планировки, износа, транспортную доступность, наличие школ, магазинов, парков и т.д.

Получить сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости можно на портале «Национальная система пространственных данных», а также через сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра.

Заказать выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости можно на сайте Росреестра, портале госуслуг или в МФЦ. Кроме того, филиал ППК «Роскадастр» по Тверской области предоставляет дополнительную платную услугу выездного приема. Телефон для справок: 8(4822) 36-04-50, доб. 1.