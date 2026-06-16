Новое здание для гимназии № 12 в Твери будет строить подрядчик из Ингушетии

На месте этого здания возведут новую гимназию. Фото: Александр СОРОКИН. Перейти в Фотобанк КП

Определился подрядчик, который займётся подготовкой проекта и строительством нового здания для тверской гимназии №12. Напомним, его решено возвести рядом с площадью Капошвара, на месте бывшего трамвайного депо.

Максимальная цена контракта составляла 3 млрд 260 млн 840 тыс. 600 рублей. Подрядчик, выигравший конкурсные процедуры, готов выполнить работу за 2 млрд 924 млн 783 тыс. 187 рублей. Итого экономия бюджетных денег составит немногим более 336 млн рублей.

Проектированием и строительством займётся ООО «Элитспецстрой», зарегистрированное в Назрани (Ингушетия). Руководит компанией гендиректор Аслан Султыгов. Согласно открытым данным, ООО «Элитспецстрой» имеет довольно длительную историю работы (10 лет) и устойчивую репутацию.

Здание гимназии планируют сдать к августу 2028 года. Оно будет трёхэтажным, обучаться в гимназии смогут 1224 школьника. Как сообщало ранее областное правительство, новую гимназию спроектируют по аналогии с Центром образования имени Атрощанка и центрами образования № 56 и № 57 (в «Южном» и «Радужном»).