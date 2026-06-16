На улицах Твери последствия ливня ликвидирует илососная техника

Пришлось выводить спецтехнику. Фото: пресс-служба администрации города.

После ливневого дождя на улицы Твери вышли коммунальные службы города для устранения последствий дождя.

Сотрудники МБУ «Дороги Твери» ведут работы по откачке воды и ликвидации подтоплений на объектах улично-дорожной сети.

Как сообщает отдел информации и аналитики города, бригады с илососной техникой работают на наиболее сложных участках. Как всегда это проблемный перекресток проспекта Победы и улицы 15 лет Октября, разворотное кольцо на Октябрьском проспекте в микрорайоне «Южный». Залило дороги также на улице Фрунзе в районе школы № 50, улице Резинстроя, проезде Стеклопластиков и других.

Специалистами осуществляется постоянный мониторинг состояния ливневой канализации, очистка решёток дождеприёмных колодцев.

Дорожные службы ориентируются также на информацию о погодных условиях и краткосрочные прогнозы в постоянном режиме. При необходимости численность дежурной смены работников увеличивается, а техника заранее подготавливается к выходу на линию.