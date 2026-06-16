Кому в Твери отключат горячую воду с 16 июня по 7 июня

Жителям еще ряда улиц придется три недели пожить без горячего водоснабжения. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Твери наступил очередной этап сезонных гидравлических испытаний и плановых ремонтов на теплосетях. В связи с этим на три недели без горячего водоснабжения останутся жители еще ряда улиц города.

С 16 июня до 9 часов утра 7 июля горячую воду отключают в Заволжском районе на следующих улицах: 1-й Поселковой, 1-й Рабочей Слободы, 2-й и 4-й Металлистов, Артюхиной, Веселовой, Зинаиды Тимофеевой, Луначарского, Оборонной, Паши Савельевой, Седова, Стадионной, Хромова. А также - на набережной Иртыша, Молодежном бульваре, Перекопском переулке и Петербургском шоссе.

В Московском районе на этот период без горячего водоснабжения останутся жители домов на на следующих улицах: 15 лет Октября, 2-й Лукина, Гвардейской, Жигарева, Лидии Базановой, Лукина, Малой Самары, Московской, Озерной, Орджоникидзе, Больших Перемерках, Резинстроя, Ротмистрова, Склизкова, Тамары Ильиной, Терещенко. А также - в санатории в Бобачевской роще, на площади Гагарина, Волоколамском проспекте, Зеленом проезде, проспекте Победы, набережной реки Лазури, Смоленском переулке и площади Терешковой.

Кроме того, отключат горячую воду в доме №2 на улице Андрея Дементьева в Центральном районе.

График опубликован на сайте новой ресурсоснабжающей компании областной столицы - ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области». По поводу теплоснабжения действует «горячая линия»: 78-00-00.