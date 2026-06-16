Бежецкий округ оказался в числе лучших муниципалитетов России

Награды вручались в Москве. Фото: ВКонтакте/Администрация Бежецкого муниципального округа

Бежецкий округ Тверской области получил высокую оценку на федеральном уровне, получив диплом Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами».

Округ наградили за высокое качество организации предоставления муниципальных услуг, об этом сообщает местная администрация. Награждение победителей состоялось на днях в Москве.

Как отмечается на страничке администрации Бежецкого округа в соцсети, награда - не только подтверждение грамотной местной бюджетной политики, но и хорошая мотивация для успешной дальнейшей работы.