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НовостиПроисшествия15 июня 2026 17:29

Водитель погиб в перевернувшемся автомобиле в Тверской области

В Торжокском округе Тверской области в результате ДТП погиб водитель ВАЗ
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
Водитель погиб на месте. Фото: Управления Госавтоинспекции Тверской области

Водитель погиб на месте. Фото: Управления Госавтоинспекции Тверской области

15 июня в Торжокском округе Тверской области, на девятнадцатом километре дороги Торжок-Высокое-Берново-Старица в ДТП погиб человек. По предварительным данным, которые озвучивает региональная Госавтоинспекция, мужчина 1979 года рождения ехал на "четырнадцатой" (ВАЗ 2114) и не справился с управлением.

В итоге автомобиль вылетел с дороги в зелёную зону и перевернулся. Автомобилист погиб прямо на месте ДТП. Сейчас там работают сотрудники оперативных служб, которые должны установить все обстоятельства трагедии.