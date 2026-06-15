В Твери 20 тонн мусора лежало на дорогах

Площадь Договора тысяч в Твери. Фото: пресс-служба администрации Твери

Муниципальное предприятие «Дороги Твери» отчиталось о работах по содержанию улично-дорожной сети за неделю.

С дорог и тротуаров областной столицы вывезено порядка 400 кубометров смета и 20 тонн мусора. Уборка затронула 12 улиц: Хромова, Паши Савельевой, Академическую, Резинстроя, Восстания, 6-ю Пролетарскую, Р. Зорге, 1-ю За линией ОЖД, Пржевальского, бульвар Шмидта, Мигаловскую набережную и Комсомольскую площадь. Помимо машин ручную уборку выполняют дворники.

Повреждения дорожного покрытия заливают горячим асфальтобетоном с применением установки «Магнум». За неделю общая площадь отремонтированных участков составила около 800 квадратных метров. Как сообщает отдел информации и аналитики администрации города, ямы заделали на улицах Хромова, Совхозной, Коминтерна, Королева, Зеленой, Машинистов, 1-м переулке Вагонников, бульваре Профсоюзов, Пролетарской набережной, площади Гагарина, а также на проезде от улицы 15 лет Октября до ЖК «Зеленый остров».

Обновили более 1 200 квадратных метров дорожной разметки на 12 объектах улично-дорожной сети.

Зелеными зонами города занимаются специалисты МБУ «Зеленстрой»: производят покос травы, стрижку кустов и оформление клумб. За семь дней работы проведены на 14 территориях, площадь покосов составила более 72 тысяч квадратных метров.

Зеленые зоны требуют постоянного внимания. В ежедневном режиме идут полив, подкормка и прополка цветников, вертикальных конструкций и клумб. Кстати, еще не все клумбы высажены, работы ведутся на площади Мира, у Городского пляжа, на Комсомольской площади.

Планируется обустроить цветники возле НИИ-2, в сквере напротив ТГТУ у памятника В.И. Ленина и других объектах. В этом году планируется уничтожение борщевика Сосновского на площади более 60 гектаров. Сейчас работы ведутся на улице Луначарского вдоль железной дороги.