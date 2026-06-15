Виталий Королев рассказал о подростках в Удомле, совершивших героический поступок

Эту историю глава региона Виталий Королев рассказал в своем MAX-канале. Фото: Екатерина ИЛЬИНА

В Удомле подростки спасли своего друга из воды. 11-летний Георгий Семёнов и 13-летний Артём Сорокин бросились на помощь тонувшему, причем действовали без паники, быстро и четко. Георгий вытащил товарища из воды, Артём тут же начал оказывать первую помощь. Откачивали товарища до приезда медиков. Сейчас спасенный подросток дома, его здоровью ничто не угрожает.

Эту историю глава региона Виталий Королев рассказал в своем MAX-канале, назвав это поступком, достойным взрослых мужчин. Руководитель области пообещал, что Георгий и Артём будут представлены к наградам, отметив, что эта история – ещё один серьёзный повод задуматься: каждый год на водоёмах области гибнут люди:

«Основные причины известны: купание в неподготовленных местах, алкоголь, излишняя самоуверенность и, самое горькое, дети, оставленные без присмотра.

Обсудил ситуацию с главами муниципалитетов, поручил провести проверки безопасности в самых популярных местах отдыха жителей. В настоящее время 22 подразделения ГИМС совместно с работниками администраций наших муниципалитетов регулярно патрулируют береговую линию, предупреждают отдыхающих, где можно купаться, а где нет.

И, конечно, обращаюсь к родителям. Поговорите с детьми ещё раз, напомните самые простые правила безопасности. Не оставляйте их у воды одних. Ваше внимание и ответственное поведение – главная защита. Берегите себя и своих близких. А Георгию и Артёму – слова искренней благодарности за проявленное мужество. Вы, ребята, большие молодцы!»