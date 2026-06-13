В Тверской области двух человек увезли на «скорой» с мощного ДТП. Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Тверской области.

В Тверской области, в Торжке, на Ленинградском шоссе, в районе дома №12 «а» 13 июня столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.

Lada Granta управлял 24-летний юноша. За рулём Hyundai Santa Fe был 23-летний молодой человек.

Lada Granta управлял 24-летний юноша. Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Тверской области.

За рулём Hyundai Santa Fe был 23-летний парень. Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Тверской области.

Оба автолюбителя были трезвы.

В аварии пострадали водитель Lada и пассажирка из Hyundai – 21-летняя девушка.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.