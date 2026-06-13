Завотделением Торопецкой ЦРБ будет носить почётное звание. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Заведующей стоматологическим отделением Торопецкой ЦРБ Татьяне Кольцов присвоили звание заслуженного врача России. Такой указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Информацию сообщили в пресс-службе областного правительства.

Татьяна Евгеньевна трудится в медицине уже почти 50 лет. Она окончил Калининский государственный медуниверситет и пошла работать в стоматологии. Как указано в пресс-релизе, Кольцова добилась больших успехов на профессиональном пути, постоянно совершенствуя знания и перенимая новейшие практики, а также методики.

Татьяна Евгеньевна стала наставником для начинающих профи, в том числе студентов-практикантов ТвГМУ.

Руководитель уделяет большое внимание развитию стоматологического отделения Торопецкой ЦРБ, решая задачи по материально-техническому обеспечению и ремонту. Кольцова активно участвует в жизни Торопецкого края. Вместе с жителями округа отправляет гумгрузы участникам СВО.

Глава Тверской области Виталий Королев поздравил Татьяну Кольцову с высоким званием.

«Высокую государственную оценку получило ваше многолетнее участие в развитии стоматологической службы Тверской области. Свои знания, опыт, профессиональные принципы вы передаёте молодым коллегам, обеспечивая преемственность поколений медицинских работников. Искренне признательны вам за поддержку участников специальной военной операции. Пусть присвоение почётного звания даст вам новые силы и энергию для важной, востребованной работы», – отметил Виталий Королев.