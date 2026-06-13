В Твери автолюбитель мечтал об иномарке, а получил прореху в кармане. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Твери 47-летний мужчина захотел приобрести европейскую иномарку. Он нашёл в одном из мессенджеров привлекательное объявление о подборе машин из Европы и связался с продавцом. О ходе событий рассказали в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Гражданину пришёл проект договора, который якобы отправил менеджер. Тверичанин не почувствовал подвоха и отправил семь денежных переводов в разные банки.

Но в обозначенные сроки машину тверичанину не пригнали, а лжепродавец перестал выходить на связь.

Всего покупатель потерял 5 622 600 рублей и написал заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка разыскивают аферистов.

«Полиция предупреждает: мошенники стали обманывать россиян, предлагая выгодную покупку автомобиля за рубежом. Они выдают себя за автоперегонщиков и пишут жертвам в чатах для автомобилистов – на самом деле у людей выманивают предоплату и пропадают», – подчеркнули в пресс-группе УМВД по Тверской области.