В Твери автолюбитель мечтал об иномарке, а получил прореху в кармане.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Твери 47-летний мужчина захотел приобрести европейскую иномарку. Он нашёл в одном из мессенджеров привлекательное объявление о подборе машин из Европы и связался с продавцом. О ходе событий рассказали в пресс-службе УМВД по Тверской области.
Гражданину пришёл проект договора, который якобы отправил менеджер. Тверичанин не почувствовал подвоха и отправил семь денежных переводов в разные банки.
Но в обозначенные сроки машину тверичанину не пригнали, а лжепродавец перестал выходить на связь.
Всего покупатель потерял 5 622 600 рублей и написал заявление в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка разыскивают аферистов.
«Полиция предупреждает: мошенники стали обманывать россиян, предлагая выгодную покупку автомобиля за рубежом. Они выдают себя за автоперегонщиков и пишут жертвам в чатах для автомобилистов – на самом деле у людей выманивают предоплату и пропадают», – подчеркнули в пресс-группе УМВД по Тверской области.