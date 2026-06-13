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НовостиПроисшествия13 июня 2026 4:58

В Тверской области ночью сбили БПЛА

В Тверской области ночью сбили беспилотники
Семён ЛЕГКОВ
В Тверской области ночью сбили БПЛА, о чём сообщили в Минобороны РФ.

В Тверской области ночью сбили БПЛА, о чём сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области в ночь с 12 на 13 июня дежурные средства ПВО уничтожили в небе несколько БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего над 14 субъектами России, а также над акваториями двух морей сбили 177 вражеских дронов. Точное количество беспилотных летательных аппаратов, которые нейтрализовали над Тверской областью, не указано.

Напомним, в Тверской области запрещены публикация и распространение информации о БПЛА. Также в регионе нельзя использовать беспилотные летательные аппараты независимо от их массы.

Ранее жителям Тверской области рассказали, как нужно себя вести, увидев в небе беспилотный объект.