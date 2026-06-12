Виталий Королев поручил скорее открыть двери нового дома ребёнка в Калязине

Виталий Королев осмотрел все помещения нового здания. Фото: Правительство Тверской области

В День России глава Тверской области Виталий Королев, несмотря на праздник, продолжает активную работу. В частности, сегодня он посетил калязинский дом ребёнка «Родничок», где проверил новое здание, готовящееся к сдаче. Об этом глава региона написал в своем канале в МАХ.

Виталий Королев отметил, что дети смогут переехать туда уже совсем скоро. Сейчас они живут в корпусе 1917 года постройки, который, хотя и находится в нормальном состоянии, но морально устарел. Новый корпус рассчитан на 40 воспитанников. Условия здесь совершенно иные: просторные спальни, светлые игровые, современный медкабинет, столовая, учебные классы и мастерские. Также в здании появятся бассейн и тренажёрный зал. Виталий Королев прошёл по всем помещениям и признался, что порадовался за детей — они давно ждали этого события.

Он также отметил, что «Родничок» выполняет важнейшую социальную миссию: здесь не просто заботятся о детях, а делают всё, чтобы каждый воспитанник обрёл любящую семью. С 1996 года сотни ребят из этого учреждения устроены в семьи. При осмотре нового здания глава региона обнаружил небольшие недочёты и поручил оперативно их устранить, чтобы ввести объект в эксплуатацию как можно скорее. Он взял этот вопрос на личный контроль.

Виталий Королев подчеркнул, что в «Родничке» царит по-настоящему тёплая, домашняя атмосфера, и поблагодарил сотрудников за любовь и заботу о каждом ребёнке.

«Новоселье обязательно будет скорым. Наши дети должны жить в достойных условиях», — заявил глава региона.

12 июня глава региона приехал именно в Калязинcкий округ не сулчайно. Жители в этот день праздновали День муниципалитета. Виталий Королев принял участие в торжествах и вручил награды.

«Благодарю всех жителей за заботу о родной земле. Уверен, что нашими общими усилиями город будет развиваться и идти вперед как часть области, нашей большой страны», – сказал Виталий Королев.

Сегодня Калязинский округ развивается как перспективная туристическая территория. Самые интересные локации были представлены главе региона. В том числе знаменитая Калязинская колокольня Николаевского собора. Позже Виталий Королев заехал в радиоастрономическую обсерваторию и гостиничный комплекс на берегу Угличского водохранилища (с её инвестором на прошедшем недавно ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма).

В завершение поездки руководитель региона раздал важные распоряжения. в частности - велел проработать вопрос о поставке в округ дополнительной машины скорой помощи.