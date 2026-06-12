Гуманитарный груз отправили на СВО. Фото: Андрей Зубов

В День России из Тверской области на передовую отправился очередной гуманитарный груз, сформированный Тверской епархией совместно с Благотворительным фондом Первоверховных апостолов Петра и Павла. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, для военнослужащих передано свыше пятидесяти единиц различной техники — автомобили, квадроциклы, мотоциклы.

Также в груз вошли средства связи и радиоэлектронной борьбы, бронезащита, маскировочные комплекты, медицинские изделия и другое необходимое снаряжение. Поддержка фронта организована в плотном взаимодействии с правительством области, глава области Виталий Королев лично принимает участие в отправке гуманитарных колонн.

Помощь бойцам на регулярной основе оказывают промышленные предприятия, добровольцы, жители муниципалитетов, общественные организации и Русская православная церковь. Фонд Первоверховных апостолов Петра и Павла также постоянно поддерживает военнослужащих. Перед отправкой священник Сергий Бутков провёл чин освящения техники и оборудования.