Виталий Королев посетил в Твери Международный фестиваль «Атлетик Лига»

Виталий Королев дал старт соревнованиям. Фото: Правительство Тверской области

В День России на Театральной площади Твери прошёл VII Международный фестиваль «Атлетик Лига». Глава региона Виталий Королев дал старт соревнованиям по прыжкам в длину и с шестом, в которых участвовали сильнейшие спортсмены России и Беларуси.

Он назвал символичным проведение фестиваля здорового образа жизни именно 12 июня и отметил, что в области появятся новые спортивные объекты — на ПМЭФ подписаны соглашения о строительстве бегового центра и двух центров падела в Твери, а также спорткомплекса в Кувшиново.

Кроме того, в своем канале в МАХ Виталий Королев подчеркнул, что лёгкую атлетику недаром называю королевой спорта.

"Каждое выступление – как вызов себе и гравитации! Такие моменты вдохновляют: вот он, настоящий спортивный дух – сила, воля, характер, постоянное стремление к победам", - отметил глава региона.

Зрителем фестиваля мог стать любой желающий. Почётной гостьей в этом году стала олимпийская чемпионка, первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова. Легкой атлетикой в регионе занимаются более 26 тысяч человек, ежегодно проводится около 45 областных соревнований.