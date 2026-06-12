В Тверской области нашли останки красноармейца, который считался похороненным

Поиски велись в Бельском округе. Фото: НИ ВПЦ «Подвиг»

В Бельском округе Тверской области сводный поисковый отряд обнаружил останки ещё семерых бойцов Красной армии, сообщили в НИ ВПЦ «Подвиг».

Удалось расшифровать солдатский медальон одного из погибших. Им оказался красноармеец 234-й стрелковой дивизии Павел Михайлович Гришин, 1907 года рождения, уроженец деревни Протасово Моховского района Орловской области. В медальоне указано имя его жены — Гришина Екатерина Гавриловна.

Примечательно, что этот боец уже числился в документах как захороненный и перезахороненный. Седьмерых поднятых бойцов предадут земле с воинскими почестями.